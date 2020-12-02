Джакарта, , 09:50 — REGNUM Правительство Японии наградило гражданина Индонезии и образовательную организацию, базирующуюся в Джакарте за укрепление дипломатических отношений между двумя странами, сообщает Antara.

Известно, что награды от правительства Японии получили заместитель генерального секретаря исполнительного совета крупного мусульманского объединения Индонезии Нахдлатул Улама Имам Питуду, а также фонд Бина Антарбудайя, организации, которая занимается обменом студентами.

В посольстве Японии в Индонезии пояснили, что Имам Питуду способствовал расширению сотрудничества и взаимопонимания между Японией и Индонезией, в частности, он сыграл важную роль в реализации программы приглашений молодежи Нахдлатул Улама в Японию, которая проводится с 2017 года, в том числе на этапе координации мероприятий, отбора участников и публикаций.

Между тем, фонд Бина Антарбудайя, основанный с 1985 года, отправил более 8000 молодых людей в Японию, включая учащихся средних школ.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Великобритании и министерство образования и культуры Индонезии провели серию семинаров по цифровым навыкам и дистанционному обучению.

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