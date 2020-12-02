Вашингтон, , 09:37 — REGNUM В Пенсильвании пропал грузовик, в котором находились более 100 тыс. бюллетеней избирателей. Об этом пишет журнал Washington Examiner со ссылкой на водителя субподрядчика почтовой службы Джесси Моргана.

По его словам, в грузовике находилось от 144 до 288 тыс. заполненных бюллетеней. Морган перевозил груз 21 октября из штата Нью-Йорк в Пенсильванию, но в пункте назначения грузовик исчез.

Еще один сотрудник почтовой службы сказал, что 4 ноября в Висконсине более 100 тыс. бланков были отмечены неверной датой для учета голосов. Еще один случай нарушения выявили в Мичигане и Пенсильвании.

В этих штатах часть голосов за Дональда Трампа была отсортирована как «Недоставленная деловая почта». Вместе с тем бланки за Джозефа Байдена доставили вовремя.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря министр юстиции США Уильям Барр заявил, что министерство не выявило нарушений, на основании которых можно усомниться в победе Байдена.

Читайте также: Минюст США не обнаружил фальсификаций в пользу Байдена