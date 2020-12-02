Москва, , 09:32 — REGNUM Российские миротворцы продолжают разминирование территории Нагорного Карабаха, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«За прошедшие сутки завершено обследование местности, поиск и очистка от взрывоопасных объектов территории общеобразовательной школы № 10 Степанакерта», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны добавили, что специалисты российского Центра примирения враждующих сторон помогали восстанавливать электричество и теплоснабжение.

Как сообщало ИА REGNUM, руководители России, Азербайджана и Армении — Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян — 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, установлены посты российских миротворческих войск.

Напомним, бои в Карабахе продолжались с 27 сентября. Число жертв до сих пор не установлено.

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