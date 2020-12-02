Варшава, , 09:31 — REGNUM На заседании польского Сейма 1 декабря был принят законопроект о внесении изменений в закон о въезде на территорию Польши, а также о проживании и выезде с этой территории граждан других стран Европейского союза и членов их семей. Об этом передает Polskie Radio 24.

Новые принятые правила приводят польское законодательство в соответствие с положениями, действующими в Европейском союзе. В них закреплено право граждан ЕС и членов их семей свободно перемещаться и проживать на территории всех государств-членов, в том числе Польши.

Изменения коснутся, помимо прочего, порядка оформления справки о регистрации места жительства для граждан ЕС — процедура будет упрощена. Изменения коснутся также унификации выдаваемых документов — польские документы будут теперь идентичны по форме и содержанию документам, выдаваемым в других странах Сообщества. Также будут введены правила, которые позволят включать изображение отпечатка пальца в вид на жительство для граждан стран ЕС.

Еще одно изменение касается наделения пограничной службы новыми полномочиями — проводить собеседование и проверку по месту жительства гражданина ЕС в Польше, если он подозрения в браке по расчету с целью проживания в республике.

Принятый законопроект вступит в силу с 1 января 2021 года.