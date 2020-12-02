Порт-Луи, , 09:37 — REGNUM Во время своего трехдневного визита на Маврикий новоизбранный президент Сейшельских островов Уэйвел Рамкалаван призвал инвесторов осуществлять капиталовложения в бизнес в его стране. Об этом сообщает BBC Africa.

Это его первый официальный государственный визит с тех пор, как он был приведен к присяге 26 октября в качестве пятого президента Сейшельских островов.

Во время встречи во вторник, 1 декабря, Рамкалаван объявил, что его страна улучшит деловой климат с помощью новых инициатив по улучшению ее положения в Индексе легкости ведения бизнеса.

Президент поставил цель войти в топ-10 стран с лучшими условиями для ведения бизнеса к 2021 году.

Лидеры Сейшельских островов и Маврикия подписали два соглашения в ходе государственного визита в области безопасности и борьбы с преступностью, а также информационно-коммуникационных технологий.