Вашингтон, , 09:25 — REGNUM В случае, если действующий президент США Дональд Трамп не сможет остаться на данном посту в 2020 году, он, возможно, будет баллотироваться в президенты страны в 2024 году. Он намекнул об этом 1 декабря своим сторонникам, выступая перед членами Национального комитета Республиканской партии, сообщает газета Politico.

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"Это были прекрасные четыре года. Мы пытаемся сделать еще четыре года. Если нет, увидимся с вами через четыре года», — сказал он.

Кроме того, по информации журналистов издания, на протяжении нескольких недель Трамп в частном порядке сообщал своим советникам, что он обдумывает избирательную кампанию 2024 года и потому, как полагают некоторые из них, может об этом публично сообщить в ближайшем времени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с критикой в отношении министра юстиции и генерального прокурора США Уильяма Барра, который ранее заявил об отсутствии масштабных фальсификаций на выборах 3 ноября в стране, выступили 2 декабря представители избирательного штаба действующего американского президента, кандидата от республиканцев Дональда Трампа.