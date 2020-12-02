Вашингтон, , 09:14 — REGNUM Помощь Нагорному Карабаху, пострадавшему от гуманитарного кризиса, должны оказать власти США. Об этом 2 декабря говорится в совместном заявлении сенаторов США демократа Роберта Менендеса и республиканца Роба Портмана, обнародованном пресс-службой Менендеса.

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В заявлении содержится призыв к комитету по ассигнованиям верхней палаты американского Конгресса выделить «финансовые средства в рамках итогового законопроекта об ассигнованиях на 2021 финансовый год на урегулирование продолжающегося гуманитарного кризиса на Южном Кавказе».

Также оба сенатора «подчеркнули серьезность кризиса и исключительную важность американской помощи».

«Гуманитарная ситуация на Южном Кавказе ужасная, и с приближением зимы она будет только ухудшаться», — отмечают Менендес и Портман.

В качестве примера ими приводится пандемия коронавирус и «поддерживаемый Турцией недавний конфликт между Азербайджаном и Арменией», нанёсший серьезный ущерб инфраструктуре Нагорного Карабаха и приведший к перемещению, как считают политики, свыше половины этнического армянского населения региона, включая 90% женщин и детей.

«Боевые действия, возможно, и прекратились, но нанесенный ими ущерб продолжит приводить к гибели людей в отсутствие решительных действий со стороны международного сообщества», — отметили сенаторы США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что медицинский отряд специального назначения (МОСН) из России оказал помощь почти 70 жителям Нагорного Карабаха, обратившимся к медикам полевого госпиталя в Степанакерте.