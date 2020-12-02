Сеул, , 09:06 — REGNUM Экономика Южной Кореи восстанавливается быстрее, чем ожидалось. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление главы государства Мун Чжэ Ина.

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Данное заявление было обнародовано в ходе заседания правительства, состоявшегося 1 декабря.

Президент отметил, что темпы роста ВВП в третьем квартале 2020 года составили 2,1%, что на 0,2% больше по сравнению с октябрьским прогнозом.

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Мун Чжэ Ин подчеркнул, что такого результата удалось достичь благодаря эффективным мерам по поддержке экономики. Он также выразил надежду на то, что в 2021 году отечественная экономика преодолеет последствия пандемии коронавируса.

Комментируя рост индексов Корейской биржи, президент отметил, что южнокорейские и зарубежные инвесторы положительно оценивают настоящее и будущее экономики страны.

Между тем глава государства призвал представителей правительства к сотрудничеству в обеспечении дальнейшей стабилизации экономики.