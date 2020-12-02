Вашингтон, , 09:02 — REGNUM С критикой в отношении министра юстиции и генерального прокурора США Уильяма Барра, который ранее заявил об отсутствии масштабных фальсификаций на выборах 3 ноября в стране, выступили 2 декабря представители избирательного штаба действующего американского президента, кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

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«При всем уважении к генеральному прокурору никакого подобия расследования министерства не было», — говорится в заявлении, которое обнародовано на сайте штаба Трампа.

Также в нем указывается, что избирательным штабом было собрано достаточное количество доказательств о незаконном проведении голосования как минимум в шести американских штатах и они, по мнению представителей штаба, не были рассмотрены.

Кроме этого, отмечается, что у выборного штаба Трампа есть большое число свидетелей, под присягой заявивших, что они наблюдали нарушения во время процедуры голосования.

«Насколько известно, министерство не взяло ни у кого показаний. Ведомство также не проверило машины для голосования», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр юстиции и генеральный прокурор США Уильяма Барр заявил, что минюст США не выявил в ходе президентских выборов нарушений, на основе которых можно усомниться в победе кандидата от американской Демпартии Джозефа Байдена.