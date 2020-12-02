Лиссабон, , 08:59 — REGNUM Премьер-министр Португалии Антонио Коста в рамках встречи в Брюсселе с главой Совета Евросоюза заявил, что Лиссабон поддерживает проект европейского бюджета на 2021−2027 годы, и призвал к его принятию. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Коста напомнил, что в январе 2021 года начнется председательство Португалии в Евросоюзе, и Лиссабон предельно заинтересован в скорейшем принятии бюджета.

«Экономика Португалии ждет денег из фонда. Они необходимы португальским семьям, а также с целью сохранения рабочих мест», — заявил он.

Премьер-министр Португалии также заявил, что он против обсуждения изменений в текущем проекте европейского бюджета. «Мы полностью поддерживаем соглашение, заключенное между председательствующей Германией и Европейским парламентом. Пришло время реализовать его цели. Европе срочно нужен Фонд реконструкции», — подчеркнул Коста.

Напомним, вокруг бюджета ЕС на 2021−2027 годы внутри Союза разгорелись споры. Так, в документе оказались связаны распределение средств ЕС между странами-членами с состоянием верховенства права в каждой из них. В связи с этим 16 ноября Польша официально наложила вето на бюджет ЕС на 2021−2027 годы, правительство республики воспринимает новые правила как вмешательство Брюсселя во внутренние дела суверенных стран.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо главе Еврокомиссии, главе Совета Европейского союза и канцлеру Германии, в котором указал, что «предлагаемый механизм санкций основан на расплывчатых юридических определениях, которые, в частности, создают возможности для политических злоупотреблений».