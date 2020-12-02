Рим, , 08:50 — REGNUM Саммит двадцати ведущих стран мира («Большой двадцатки» — G20) состоится в Риме в период с 30 по 31 октября 2021 года. Об этом 2 декабря сообщил итальянский премьер-министр Джузеппе Конте в своем видеообращении по поводу перехода председательства в G20 к Италии, запись которого обнародована на странице политика в соцсети Twitter.

Как указал Конте, главными темами во время председательства Италии в «Большой двадцатке» станут три «п» — планета, персоны, процветание.

«Эти три полярных звезды поведут нас к заключительному саммиту лидеров 30 и 31 октября в Риме, столице Италии, где мы соберем плоды наших обязательств», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября стало известно, что глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин выступил с речью на саммите G20, проходившем с 21 по 22 ноября в онлайн-формате, в которой подчеркнул необходимость международного сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса.