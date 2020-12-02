Абакан, , 08:40 — REGNUM В правительстве Хакасии объявлены новые назначения. Так, обязанности министра финансов возложены на заместителя министра Игоря Тугужекова. Бывший исполняющий обязанности министра Юрий Килижеков отправлен в отпуск с последующим увольнением, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства.

Как отмечается, кандидатуру последнего не согласовали в федеральном Минфине. В связи с этим, а также с истечением трёхмесячного срока нахождения в статусе «исполняющего обязанности» было принято решение об отставке.

«Со 2 декабря главный врач ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная больница» Олег Ананьевский назначен заместителем министра здравоохранения Хакасии, на него возложены обязанности руководителя ведомства», — добавили в правительстве.

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