Махачкала, , 08:34 — REGNUM Врио главы Докузпаринского района Дагестана Ахмед Ахмедов ушел в отставку по собственному желанию. Возглавил муниципалитет также в качестве временно исполняющего обязанности его заместитель Магомед Шамилов, сообщили в пресс-службе администрации района.

Накануне, 1 декабря, 34-летний Шамилов был предложен районному собранию для избрания врио главы муниципалитета. Отмечается, что его кандидатуру депутаты поддержали единогласно.

«Магомед Шамилов поблагодарил депутатов за оказанное доверие и поддержку. Он отметил, что приложит максимум усилий в работе на благо родного района и его жителей», — сказано в сообщении.

Заместителем главы Докузпаринского района Шамилов был назначен за день до избрания на пост руководителя муниципалитета — 30 ноября. Перед этим он более 13 лет работал в администрации родного для себя села Усухчай.

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