Тбилиси, , 08:34 — REGNUM Тбилисский городской суд готовится возобновить судебное производство в отношении генерального директора оппозиционного телеканала Ники Гварамии. Об этом он 1 декабря сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Глава телекомпании считает, что дело якобы инициировано руководством правящей партии «Грузинская мечта».

«Начинается новая волна репрессий. Меня вызвали в городской суд, судебный процесс будет возобновлен с 7 декабря, — написал Гварамия. — Я призываю, чтобы в любых переговорах обо мне не делали никаких уступок террористическому режиму рабов «Мечты» ради меня».

Гварамия добавил, что готов пойти в тюрьму, но не намерен делать уступок властям.

Напомним, обвинение Гварамии было предъявлено в сентябре 2019 года по статье «Использование руководящих полномочий в целях извлечения выгоды, повлекшее значительный ущерб». Гварамию обвили в том, что он, когда возглавлял телеканал «Рустави 2», своими действиями якобы помешал получить каналу 6,8 млн лари (более $2 млн).