Джакарта, , 08:21 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди призвала Европейский союз (ЕС) обеспечить справедливое отношение к пальмовому маслу, сообщает Antara.

«Просьба Индонезии к Европейскому союзу о справедливом отношении к пальмовому маслу — разумная просьба. Индонезия не жертвует экологической устойчивостью только ради экономического развития», — заявила глава МИД Индонезии.

Ретно Марсуди пояснила, что по сравнению с другими растительными маслами, которые используются на 278 млн га земли, пальмовое масло используется только на 17 млн га.

Глава МИД Индонезии рассказала, что Юго-Восточная Азия является крупнейшим производителем пальмового масла в мире, на которое приходится 89% мирового производства. Эта отрасль также создала 26 млн рабочих мест в регионе, и более 40% плантаций масличных пальм находятся в ведении мелких землевладельцев в регионе. В Индонезии индустрия пальмового масла сократила бедность и принесла 23 млрд долларов США в 2019 году.

Комиссия ЕС пришла к выводу, что масличная пальма вызывает массовое обезлесение во всем мире.

В заявлении министерства иностранных дел Индонезии говорится, что экологически чистое пальмовое масло является частью обязательств Индонезии, и ЕС должен применять принцип справедливости в этом вопросе.

Чтобы улучшить взаимопонимание и доверие к устойчивой и экологически чистой индустрии пальмового масла, страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и ЕС договорились сформировать совместную рабочую группу для обсуждения растительного масла.

«Я приветствую план проведения первой встречи совместной группы в январе 2021 года. Партнерство АСЕАН и ЕС в будущем должно и впредь поддерживать принцип взаимной выгоды для двух регионов, равной, чтобы построить расширенное стратегическое партнерство между АСЕАН и ЕС», — подчеркнула Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии приглашает страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) к совместной работе на фоне борьбы с пандемией в регионе.

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