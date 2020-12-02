Вашингтон, , 08:24 — REGNUM Новости о том, что минюст США проводит расследование о вероятной схеме получения денег в обмен на президентское помилование, является фальшивой. Об этом 2 декабря сообщил действующий президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter.

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«Расследование о помиловании — это фейковая новость», — написал в своем сообщении нынешний американский лидер.

При этом ранее в СМИ появилась информация о том, что 1 декабря были рассекречены документы о коррупционной схеме, которая, возможно, предполагала «существенный политический взнос в обмен на президентское помилование или отсрочку приговора». Все упоминаемые в них имена и должности людей, которые якобы могут быть причастны к этому делу, не уточняются, также не уточняется, когда имели место такого рода попытки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что нынешний президент США Дональд Трамп наложит президентское вето на проект военного бюджета Соединенных Штатов на 2021 финансовый год, если в документе будет прописано освобождение от ответственности социальных сетей.