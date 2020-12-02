Нур-Султан, , 08:14 — REGNUM Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана прекратила полномочия депутата Мажилиса (нижней палаты) республики Нуржана Альтаева, сообщили в пресс-службе ЦИК.

Полномочия прекращены в связи с исключением депутат из рядов правящей партии «Нур Отан» («Свет Отечества»). Бюро политического совета партии приняло соответствующее решение 30 ноября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября Нуржан Альтаев заявил о намерении создать новую партию на базе союза промышленников и предпринимателей El-Tiregi. Партийное руководство не включило Альтаева в списки на выборы 2021 года. Депутат считает, что это произошло из-за его критики власти.

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