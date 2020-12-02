Березники, Пермский край, , 07:59 — REGNUM В Березниках Пермского края новый мэр Константин Светлаков формирует свою управленческую команду. Как сообщает пресс-служба администрации, он уволил двух из четырех заместителей своего предшественника.

Свои посты покинули Андрей Лебедев и Валерий Рахмуллин. Продолжат работу в должности заместителей главы администрации Ольга Баженова и Алексей Якин.

Вместо Андрея Лебедева заместителем главы администрации временно назначен Сергей Воробьев — начальник управления по вопросам потребительского рынка и развитию предпринимательства. Исполнение обязанностей заместителя главы администрации по социальным вопросам временно возложено на Олега Котельникова — начальника управления культуры. Обязанности первого заместителя главы администрации временно исполняет Максим Литвинов, начальник управления городского хозяйства.

«В настоящее время продолжается работа по подбору кандидатов на должности заместителей главы администрации города Березники», — отметили в мэрии.

Добавим, 3 декабря на внеочередном заседании Березниковской гордумы 21 депутат проголосовал за кандидатуру Светлакова на пост главы города, еще один бюллетень оказался испорченным. Бывший глава Березников Сергей Дьяков, возглавлявший город с 2010 года, в конкурсе на пост градоначальника не участвовал.