Брюссель, , 07:39 — REGNUM «Политику давления и агрессивные действия» якобы проводит Россия, что бросает вызов НАТО, которое продолжит считать РФ своей «главной военной угрозой» до 2030 года. Об этом сообщается в стратегическом отчете альянса, опубликованном на его сайте.

По мнению авторов документа, российская сторона будто бы мешает «конструктивному диалогу» и постоянно ведет «устрашающие военные операции» вблизи границ стран организации.

Также подчеркивается опасность присутствия России в Арктическом регионе, в Черном и Балтийском морях и восточном Средиземноморье. Кроме того, составители документа напомнили и об отношениях РФ с Украиной и Грузией.

Составители отчета рекомендуют НАТО продолжать осуществлять двусторонний подход в отношениях с российской стороной, который состоит в одновременном применении «сдерживания» и диалога.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Россия значительно модернизировала свои вооруженные силы, что таит в себе «угрозу» и должно стать стимулом для НАТО усилить свои оборонные возможности и говорить с Москвой с «позиции силы».

Читайте ранее в этом сюжете: Шойгу сравнил министра обороны Германии с ученицей младших классов