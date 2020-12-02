Вашингтон, , 07:29 — REGNUM Президент США Дональд Трамп наложит президентское вето на проект военного бюджета Соединенных Штатов на 2021 финансовый год, если в документе будет прописано освобождение от ответственности социальных сетей. Об этом американский лидер заявил на своей странице в Twitter.

«Если этот опасный и нечестный раздел не будет полностью убран из военного бюджета, я безоговорочно наложу на документ вето, когда он поступит мне на стол», — заявил он.

По его словам, раздел 230 в законе об этике в сфере коммуникаций подразумевает освобождение от ответственности технологических и интернет-компаний. По мнению Трампа, это несет серьезную угрозу национальной безопасности и обеспечению честности выборов в стране.

Напомним, в мае 2020 года Трамп подписал указ о регулировании деятельности социальных сетей в США. Трамп отметил, что указ должен ввести новые правила на основе раздела 230. По его словам, соцсети, которые занимаются цензурой или политическим влиянием, не должны обладать защитой от ответственности перед законом.