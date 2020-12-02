Нью-Йорк, США, , 05:20 — REGNUM Усилия международного сообщества должны быть направлены на предотвращение распространения неонацизма и блокирование попыток переписать историю, заявил 1 декабря постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе своего выступления на заседании Генассамблеи.

«Международное сообщество должно оставаться единым и все время быть настороже, чтобы вовремя подавлять любые зачатки нацистской идеологии. Наша задача — не дать человечеству вновь скатиться в бездну войны. Мы должны сделать это ради тех, кто отдал свои жизни во имя Победы», — сказал российский дипломат.

По его словам, «постыдные попытки» переписать историю Второй мировой войны уже предпринимаются, и они не должны получать оправдания, несмотря на «политические или геополитические соображения».

Ранее в 2020 году Василий Небензя заявлял, что заявления об ответственности СССР за развязывание Второй мировой войны наравне с нацистской Германией отвратительны и аморальны.

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