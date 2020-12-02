Вашингтон, , 05:09 — REGNUM Российские дипломаты в Организации Объединённых Наций 2 декабря представят вакцину «Спутник V» на полях специальной сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь постоянного представительства России при организации Фёдор Стржижовский.

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«В среду в 09:30 утра (17:30 мск) состоится мероприятие на полях 31-й спецсессии ГА ООН «Спутник V: вакцина от COVID-19» при участии министра здравоохранения России Михаила Мурашко, РФПИ и НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи», — сказал дипломат.

Мероприятие пройдет в виртуальном формате. Оно станет продолжением инициативы президента России Владимира Путина, который, выступая на Генассамблее в сентябре, предоставить российскую вакцину для добровольной вакцинации сотрудников ООН.

Ранее специалисты из Великобритании в области вирусологии рассказали о результатах второго промежуточного анализа данных клинических испытаний российской вакцины против коронавируса «Спутник V».

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