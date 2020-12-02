Берлин, , 03:36 — REGNUM В Германии могут создать специальный фонд, который позволит стране не попасть под санкции США из-за участия в проекте газопровода «Северный поток — 2», сообщает Bild со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, фонд будет создан с целью противодействия климатическим изменениям в мире. Таким образом, организация сможет определить строительство «Северного потока — 2» как важную задачу для защиты окружающей среды. Предполагается, что именно так можно обойти санкции США.

При этом спецфонд будет действовать как коммерческое предприятие, основной целью которого будет завершение строительства газопровода. Пока немецкие власти никак не комментируют эту информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря федеральное ведомство по судоходству и географии Германии согласовало прокладку «Северного потока — 2» в территориальных водах ФРГ до конца 2020 года. При этом в ведомстве не исключили, что продлят разрешение и на январь 2021 года.

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