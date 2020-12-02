Каракас, , 03:07 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о своей готовности уйти в отставку, если на парламентских выборах 6 декабря одержат победу представители венесуэльской оппозиции. Об этом он сказал 1 декабря во время выступления в Каракасе, трансляцию которого вело государственное телевидение.

«Если победит оппозиция, то я уйду с поста президента», — сказал Мадуро, подчеркнув, что его судьба теперь находится в руках граждан Венесуэлы.

Ранее Мадуро назвал лучшим подарком на свой день рождения, который он празднует 23 ноября, участие сограждан в намеченных на 6 декабря парламентских выборах. А лучше — со всей семьёй.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в Национальную ассамблею Венесуэлы от оппозиционной партии «Решения для Венесуэлы» Клаудио Фермин заявил, что на предстоящих 6 декабря выборах в Национальную ассамблею Венесуэлы граждане имеют все гарантии для того, чтобы воспользоваться своим избирательным правом.

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