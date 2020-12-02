Вашингтон, , 02:49 — REGNUM Избирательный штаб президента США Дональда Трампа собрал $170 млн пожертвований после выборов 3 ноября, передает телеканал ABC News со ссылкой на осведомленные источники.

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По их словам, штаб рассылал своим сторонникам электронные письма с заявлениями о фальсификациях в ходе голосования. Сторонникам Трампа предлагалось внести средства, чтобы помочь штабу оспорить результаты выборов в ряде штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря глава минюста США Уильям Барр заявил, что ведомство не выявило в ходе президентских выборов в стране массовых нарушений, которые поставили бы под сомнение победу кандидата от демократов Джо Байдена. По его словам, масштабных фальсификаций, способных изменить ход выборов, выявлено не было.

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