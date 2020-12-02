Нью-Йорк, США, , 02:45 — REGNUM Неформальную встречу по ситуации на Украине пройдёт 2 декабря Совбез ООН. В ней примут участие представители Донецкой и Луганской Народных республик, сообщил журналистам пресс-секретарь постпредства России при организации Фёдор Стржижовский.

Заседание созывается по инициативе России и пройдёт по так называемой «формуле Арриа». Формат не относятся напрямую к мероприятиям Совбеза ООН и подразумевают проведение встреч, в которых могут принимать участие представители неправительственных организаций и общественности.

«Встреча организована, чтобы предоставить сторонам минских соглашений, членам «нормандской четверки» и всем заинтересованным членам Совета возможность обсудить сложности в выполнении резолюции СБ 2202», — сказал Стржижовский.

Эта резолюция, напомним, одобрила Минские договоренности от 12 февраля 2015 года, включая центральную роль Контактной группы, спецмиссии ОБСЕ и «нормандской четверки». Документ стал частью международного права, и требует от сторон строгого соблюдения комплекса мер, о которых стороны договорились более пяти лет назад.

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