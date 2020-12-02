Токио, , 02:47 — REGNUM Япония при правительстве Ёсихидэ Суги спровоцирует большую активность России у своих границ. Об этом командующий воинским контингентом США в Японии генерал-лейтенант Кевин Шнайдер заявил 1 декабря в ходе видеосеминара, организованного Ассоциацией ВВС США.

По его предположению «правительство Суги займёт несколько иной подход к России», в отличии от подхода правительства премьер-министра Синдзо Абэ.

«И я подозреваю, что при правительстве Суги мы можем увидеть небольшое усиление, интенсификацию в том, что касается поведения России, особенно в воздушном пространстве, чего мы не видели до этого», — отметил Шнайдер.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Ёсихидэ Суга в ходе встречи с представителями администрации города Нэмуро на острове Хоккайдо заявил, что Япония намерена постепенным образом решать территориальный вопрос с Россией.

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