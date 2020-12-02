Кабул, , 01:32 — REGNUM Двое детей погибли и еще двое получили ранения при авиаударе, осуществленном из вертолетов на востоке Афганистана, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в районе Ходжа Омари в провинции Газни. Погибшим было 10 и 12 лет. По словам источника, удар по ошибке нанесли правительственные войска, которые целились в укрытия боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября в афганской столице Кабул взорвался автомобиль, в который была заложена бомба. Два человека получили ранения.

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