Тегеран, , 14:28 — REGNUM 1 декабря официальный представитель иранского правительства Али Рабиеи, осудив убийство видного ученого Мохсена Фахризаде заявил, что враги стремятся вызвать общественный резонанс своими террористическими актами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Враги тщетно пытались расстроить планы Исламской Республики Иран», — отметил Али Рабиеи на специальном брифинге, посвящённом убийству иранского учёного.

По словам министра обороны Ирана, глава научно-исследовательской и инновационной организации министерства обороны Мохсен Фахризаде был убит 27 ноября, когда рядом с его автомобилем взорвалась заминированная машина, а затем по нему открыли огонь из пулемета.

Рабиеи передал свои соболезнования иранскому научному обществу, иранскому народу и Верховному лидеру в связи с этой утратой. Он подчеркнул, что террористы не смогут остановить развитие Ирана в научной сфере.

Отвечая на вопрос о том, имеет ли убийство Фахризаде какое-либо отношение к встрече с бывшим генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), умершим в 2019 году, Рабиеи заявил, что новости об их встрече были чистой ложью.