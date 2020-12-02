Тегеран, , 14:54 — REGNUM 1 декабря официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что он не имеет никаких сведений касательно предполагаемого нападения на иранского офицера в Сирии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хатибзаде сделал эти замечания во время своей еженедельной пресс-конференции, когда его попросили прокомментировать заявления о смерти генерала КСИР в результате нападений беспилотников в Сирии. Он, однако, отметил, что если таковые имеются, то представитель Генерального штаба вооруженных сил страны должен обязательно уведомить об этом инциденте.

Официальный представитель МИД также подчеркнул, что международное сообщество и многие государства осудили убийство высокопоставленного иранского ученого в области ядерной и оборонной промышленности. «Все арабские государства, соседствующие с Персидским заливом, осудили государственный терроризм и убийство доктора Фахризаде, за исключением одной страны, которая должна пересмотреть свою политику», — сказал иранский чиновник.

Хатибзаде также заявил, что так называемые правозащитники должны более решительно осудить государственный терроризм, отметив, что эти государства взамен предложили Ирану проявлять сдержанность в международных делах.