Тегеран, , 14:50 — REGNUM 1 декабря постоянный представитель Исламской Республики Иран при ООН и других международных организациях в Женеве Эсмаил Багаи Хамане призвал Организацию Объединенных Наций осудить убийство иранского ученого в области ядерной и оборонной промышленности. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В письме Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет иранский посланник заявил, что есть явные признаки причастности Израиля к убийству ученого. Отметив, что данный акт является вопиющим нарушением международного права, прав человека и всех моральных ценностей, Багаи Хамане выразил свои опасения касательно серьезных угроз, создаваемых государственным терроризмом верховенству права, международному миру и безопасности.

Он также подробно остановился на научной деятельности доктора Фахризаде по производству тест-наборов COVID-19 и руководству проектом по производству иранской вакцины против смертельного вируса, отметив, что Иран будет продолжать и впредь добиваться научного прогресса, несмотря на такие преступления против человечности.

Глава научно-исследовательской и инновационной организации министерства обороны Ирана Мохсен Фахризаде был убит террористами в результате теракта близ Тегерана 27 ноября.

Ранее верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи в своем послании распорядился наказать всех лиц, причастных к этому теракту.