Тегеран, , 14:31 — REGNUM 30 ноября новый посол Ирана в Тбилиси Акбар Гасеми вручил копию своих верительных грамот министру иностранных дел Грузии Давиду Залкалиани. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 1 декабря.

В ходе двусторонней встречи министр иностранных дел Грузии высоко оценил отношения между Ираном и Грузией и поздравил Акбара Гасеми с назначением на должность посла Исламской Республики Иран. Он выразил надежду, что ирано-грузинские отношения будут и впредь развиваться в позитивном ключе.

В свою очередь, новоназначенный посол Ирана в Грузии Акбар Гасеми рассказал о трехдесятилетней истории отношений между двумя странами и призвал Тбилиси принять новый подход для дальнейшего развития двусторонних связей, основанных на общих интересах.

Он подробно остановился на ситуации, сложившейся в свете текущих событий в Закавказье, отметив ключевую роль Ирана в обеспечении безопасности, путей сообщения, торговли и энергетики как эффективного элемента усиления сотрудничества, а также поддержания мира и благополучия всех стран региона.

Посол также призвал к расширению взаимодействия между двумя странами в вопросах, представляющих взаимный интерес.