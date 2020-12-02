Любляна, , 01:16 — REGNUM Правительство Словении 1 декабря провозгласило исламистскую политическую партию Хезболла террористической организацией, последовав примеру некоторых других стран-членов Европейского союза. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.

Коалиционное правительство, возглавляемое премьер-министром Янезом Янсом, приняло решение объявить «движение Хезболлы преступной и террористической организацией, представляющей угрозу миру и стабильности».

Данное решение было принято на основе доклада постоянной координационной группы, посвященной изучению деятельности Хезболлы, шиитской исламистской политической партии, базирующейся в Ливане. Согласно докладу, деятельность этой организации «связаны с организованной преступностью и осуществлением террористических операций по всему миру».

Хезболла признана террористической организациейв Канаде, США, Израилеи Египте, Лигой арабских государств (с марта 2016 года), в странахПерсидского залива, а также частично в ЕС, Австралии иВеликобритании. Пользуется финансовой и военной поддержкой Ирана и Сирии