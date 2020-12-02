Загреб, , 01:11 — REGNUM Министерство сельского хозяйства Хорватии 1 декабря потребовало от Еврокомиссии оказать помощь сельскому хозяйству страны, предложив также в 2021 году продолжить реализацию внеочередной временной поддержки фермерам, особенно пострадавшим от корона-кризиса, а также принятия мер поддержки сектора виноделия и хранения свинины. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

Было предложено принять в 2021 году меры, связанные с помощью в складировании вина, хранении свинины, овчины, козьего мяса и говядины.

Министр сельского хозяйства Хорватии Мария Вукович отметила, что существует необходимость в «успешном продолжении сотрудничества с Европейской комиссией, которое до сих пор было плодотворным и эффективным в решении проблем в сельскохозяйственном секторе, с целью ускорения применения предлагаемых мер по оказанию помощи хорватским фермерам в кризисное время.

«В течение следующего периода необходимо предпринять дополнительные шаги, направленные на то, чтобы помочь производителям свести к минимуму негативные последствия этого кризиса на рынке и сохранить сельскохозяйственное производство», — подчеркнула Вукович.