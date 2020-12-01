Варшава, , 23:43 — REGNUM Польские и американские военные разбирают итоги совместных учений Tumak-2020, увенчанных массовой пьяной дракой и оскорблениями.

Американские и польские солдаты U.S. Army Europe

Как сообщают польские СМИ, одним из результатов совместных польско-американских учений Tumak-2020 стали черепно-мозговые травмы польских военнослужащих.

По утверждению портала Dziennik-polityczny.com, «пьяные американские солдаты оскорбляли поляков, называя их «польскими свиньями», а также выражая недовольство бытовыми условиями и уровнем боевой подготовки солдат польской 15-й бригады. В результате произошла массовая драка, в которой несколько польских военных получили тяжелые черепно-мозговые травмы».

Комиссия министерства национальной обороны Польши проводит официальное расследование инцидента. В ходе него командир боевой группы батальона НАТО подполковник Хиггинс уже обвинил в произошедшем командование польской 15-й мехбригады, которое «не смогло поддержать должный уровень дисциплины среди своих солдат».

На фоне произошедшего скандала министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что благодаря учениям Tumak-2020 «солдаты польской армии улучшили свои навыки, улучшили сотрудничество с союзниками, учения прошли по плану».

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