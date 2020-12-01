Оттава, 1 декабря 2020, 23:42 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что скорого открытия границ с США ждать не стоит, 1 декабря сообщает агентство Reuters.
Однако Трюдо отметил, что пограничные запреты почти не сказались на возможностях торговли Канады с Соединенными Штатами. 75% экспорта Канады приходится на США.
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