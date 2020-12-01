Брюссель, 1 декабря 2020, 23:28 — REGNUM Решение о дальнейшем присутствии в Афганистане страны НАТО примут в феврале 2021 года, сообщил 1 декабря журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.
Он напомнил, что Пентагон сокращает свой контингент в Афганистане до 25 тысяч человек. Между тем прочие страны НАТО пока согласны «оказывать поддержку афганским силам в борьбе против терроризма».
Напомним, накануне, 30 ноября, Столтенберг объявил о сохранении в Афганистане тренировочной миссии НАТО «Решительная поддержка».
Относительно войск в Афганистане НАТО намерено дождаться инаугурации избранного президента США Джо Байдена, чтобы сориентироваться на новый курс Вашингтона.
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