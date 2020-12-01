Москва, , 23:22 — REGNUM Глава Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов намерен покинуть пост. Информацию об этом подтвердили 1 декабря в пресс-службе ведомства.

«Заявление по собственному желанию написано и находится на рассмотрении в Минпромторге», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Отмечается, что до 6 декабря Абрамов находится в отпуске, обязанности главы федерального агентства временно исполняет его заместитель Антон Шалаев.

Неофициальные сообщения об отставке Алексея Абрамова появились ещё накануне в ряде Telegram-каналов. Должность главы Росстандарта он занимает с 2014 года.