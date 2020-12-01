Кишинёв, , 23:15 — REGNUM Пока не будет завершено приднестровское урегулирование, российские миротворцы должны оставаться на территории Приднестровья, заявил 1 декабря молдавский президент Игорь Додон, передаёт Moldova 1.

Российские миротворцы в Приднестровье Mil.ru

Отметив, что кровопролития в Молдавии из Приднестровья нет благодаря нахождению в анклаве российских миротворцев, Додон сказал:

«Она (миротворческая миссия — прим. ИА REGNUM) должна сохраняться до тех пор, пока не будет найдено политического решения приднестровского конфликта».

Он подчеркнул, что миротворческая операция на Днестре имеет международный мандат, и в ней участвуют, помимо русских, «молдаване, приднестровцы, украинцы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России отвергли обнародованную после победы на выборах президента Молдавии Майей Санду идею о выводе российских миротворцев из Приднестровья. При этом инициативу избранного президента Молдавии поддержали в НАТО.

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