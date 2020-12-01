Москва, , 22:49 — REGNUM За 1 декабря 2020 года российские миротворцы сопроводили в Нагорный Карабах очередную колонну автобусов с беженцами, возвращающимися в свои дома из Армении, сообщает 1 декабря пресс-служба Минобороны России.

По данным российских военных, втобусами из Еревана в Степанакерт за сегодняшний день было доставлено 1168 человек. Движение колонны автобусов сопровождалось патрулями российского миротворческого контингента и военной полиции.

Их безопасность обеспечили российские военнослужащие.

Всего в Нагорный Карабах в сопровождении российских миротворцев вернулось более 27 тыс. беженцев, ранее покинувших свои дома из-за войны.

Как сообщало ИА REGNUM, российская миротворческая группировка введена в Нагорный Карабах в соответствии с совместным заявлением президента Российской Федерации Владимира Путина, президента Азербайджана Алиева и премьер-министра Армении Пашиняна о прекращении с 00:00 мск 10 ноября огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

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