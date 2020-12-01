Нью-Йорк, США, 1 декабря 2020, 22:35 — REGNUM Совет Безопасности ООН проведёт заседание, посвящённое ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана. Об этом сообщил постоянный представитель председательствующей в СБ ООН Южно-Африканской Республики Джери Мэттьюс Матжила.
«Запланирована встреча по нераспространению, которая будет касаться иранской ядерной сделки», — сказал он в ходе пресс-конференции.
Как уточнил дипломат, заседание совета назначено на 22 декабря.
Напомним, ранее сегодня парламент Ирана утвердил общие положения проекта об активизации деятельности в ядерной сфере. После убийства физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в Тегеране было принято решение рассмотреть данный документ в ускоренном порядке.
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