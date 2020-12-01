Москва, , 22:29 — REGNUM Несмотря на эпизодическое партнерство, Россия и Турция останутся соперниками в ближайшей исторической перспективе. Об этом заявила директор Института РУССТРАТ, депутат Госдумы РФ, Елена Панина, представляя доклад «Российско-турецкие отношения в контексте перспектив новой Османской империи».

Елена Панина сделала акцент на прошлом России и Турции, которые долгое время боролись за одни и те же ресурсы, применяли схожие стратегии и вышли из имперской фазы своего существования под влиянием Британской империи.

Схожие оценочные критерии и подходы Москвы и Анкары в решении геополитических задач Елена Панина проиллюстрировала на примере «Стратегическая глубина» известного турецкого политика Ахмета Давутоглу. Депутат отметила, что приведённая автором стратегия Турции вполне пригодна для применения и Россией:

«Обе страны негативно оценивают одноосную прозападную внешнюю политику, навязанные чужеродные системы ценностей и периферийную роль. Россия, также как Турция, проводя внешнюю политику, предпочитает опираться на историческое и культурное наследие, стратегическое планирование, возвращение и расширение сферы влияния».

Тем не менее, уточнила Елена Панина, Эрдоган отдает предпочтение преактивной политике. Он уверен, что таким образом предупреждает конфликты, хотя, как показывает практика, именно Турцией конфликты и создаются.

«Здесь и кроется главное отличие стратегического подхода. Россия пользуется активными мерами только в исключительных ситуациях, отдавая предпочтение реактивной политике», — подчеркнула Панина.

Однако депутат отметила, что несмотря на эпизодическое партнерство, Россия и Турция не могут быть стратегическими партнерами, поскольку хотят для себя одного и того же на одних и тех же территориях.

«Страны останутся соперниками в ближайшей исторической перспективе», — подытожила Елена Панина.