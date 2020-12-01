Москва, , 22:28 — REGNUM Об афганской наркоугрозе заявили на переговорах 1 декабря главы МИД стран-участниц ОДКБ, сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

«Государства-члены ОДКБ подтверждают глубокую обеспокоенность продолжающимся масштабным наркопроизводством и наркотрафиком в Афганистане и призывают правительство республики и всё мировое сообщество к более активным действиям по борьбе с афганской наркоугрозой», — говорится в сообщении.

Также участники переговоров отметили, что в Афганистане действует такой фактор как ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также другие террористические структуры, представляющие собой угрозу.

Напомним, Афганистан, граничащий с Туркменией, Узбекистаном и Таджикистаном — соседями России — является одним из основных поставщиков на чёрный мировой рынок незаконно изготавливаемых наркотических веществ.

Наркотрифик из Афганистана вырос в разы после вывода в 1989 году советского контингента из страны. В основном из республики идёт опий-сырец и героин.

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