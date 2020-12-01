Москва, , 21:11 — REGNUM Сотрудниками посольства России в Кабуле будут приняты дополнительные меры безопасности после подрыва автомобиля с сотрудниками учреждения. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Российское посольство в Кабуле реализует дополнительные мероприятия, направленные на повышение степени защищённости персонала и объектов диппредставительства», — приводит её слова пресс-служба МИД.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня автомобиль российской дипмиссии подорвался насамодельном взрывном устройственеподалёку от комплекса посольства в Кабуле. Находившиеся в нём сотрудники посольства получили лёгкую контузию.

По предварительным данным, объектом атаки мог быть автомобиль с военнослужащими Афганских национальных сил безопасности, однако в МИД России не исключают, что речь может идти о целенаправленном теракте против российских граждан.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ: подрыв машины посольства в Кабуле мог быть целенаправленной атакой