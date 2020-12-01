Брюссель, , 21:06 — REGNUM Нарушением территориальной целостности Молдавии назвал генсек ООН Йенс Столтенберг присутствие российских миротворцев в Приднестровье 1 декабря на пресс-конференции.

Заявление было сделано по итогам саммита МИД государств-членов НАТО. Назвав Молдавию «партнёром НАТО», Столтенберг сказал:

«Мы видим, как Россия нарушает желания различных правительств в окрестностях альянса, размещая войска, в том числе в Молдавии, в Приднестровье. Это нарушение территориальной целостности этой страны».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в ответ на слова избранного президента Молдавии Майи Санду о необходимости вывести российских миротворцев из Приднестровья, что этого не будет.

Напомним, в Приднестровье с 1995 года размещается Оперативная группа российских войск (ОГРВ ПРРМ) общей численностью порядка 1700 военнослужащих.

Действующий президент Молдавии Игорь Додон был противником идея вывода российских миротворцев из Приднестровья. Однако на президентских выборах победила Санду.

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