Пекин, , 20:06 — REGNUM Дипломатический скандал разразился между Китаем и Австралией. Генеральный секретарь МИД и торговли Австралии предъявил претензии послу КНР в Канберре из-за твита официального представителя китайского МИД Чжао Лицзяня, в котором он обвинил австралийских военных в Афганистане в насилии по отношению к местному населению.

Посол КНР эти претензии решительно отверг, а еще один официальный представитель МИД Хуа Чуньин прокомментировала ситуацию. Об этом 1 декабря сообщает Синьхуа, отмечая, что Пекин рекомендовал Канберре признать ответственность военных Австралии и привлечь виновных в насилии к ответственности.

В заявлении китайского МИД указывается, что австралийские политики и СМИ неверно истолковали и слишком остро отреагировали на позицию КНР. Кроме того, они постарались отвлечь общественное внимание от австралийских злодеяний в Афганистане, а также спровоцировать подъем в стране националистических настроений.