Бейрут, , 19:58 — REGNUM Протест выразила армия Ливана в связи с действиями Израиля на море, пишет 1 декабря Daily Star.

Протест был направлен ливанскими военными Временным силам ООН в Ливане (ВСООНЛ). Ливан протестует против установки ВМС Израиля нового морского буя у мыса Эн-Накура.

«Установление морского буя в этом секторе является демонстративным нарушением суверенитета, и ливанская сторона ждёт реакции миротворцев ООН», — говорится в сообщении командования ВС Ливана.

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Напомним, между Ливаном и Израилем до сих пор не проведена демаркация морской границы: пока этот вопрос обсуждается в ходе переговоров, первый раунд которых состоялся нынешней осенью.

Пятый раунд переговоров был запланирован на 2 декабря, но их отложили. Четвёртый раунд состоялся 11 ноября. Пока переговорщики не могут договориться о точке отсчёта для демаркации.

Добавим, что Эн-Накура находится в спорном пограничном секторе.

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