Киев, , 19:51 — REGNUM Конституционный суд Украины (КСУ) планирует провести свои следующие заседания с 8 по 10 декабря.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КСУ, обнародованном сегодня, 1 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Предыдущее полноценное заседание Конституционного суда состоялось 5 ноября.

Напомним, что в конце октября КСУ огласил решение, которое отменялось часть антикоррупционной реформы, что послужило причиной серьезного внутриполитического кризиса в стране. Президент Зеленский заявил о готовности распустить нынешний состав через решение Рады, несмотря на отсутствие полномочий.

Также известно, что суд должен был огласить и решение по земельной реформе, причем по информации источников — не в пользу нынешней власти.

По информации офиса президента, КСУ перестал работать 5 ноября, поскольку часть судей решила не работать до разрешения конфликтной ситуации, и таким образом для заседаний нет кворума. В ответ на это в пресс-службе КСУ сообщили, что часть судей инфицирована коронавирусом.

11 декабря свое решение о путях выхода из конституционного кризиса должна обнародовать Венецианская комиссия.