Париж, , 20:00 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что правительство страны введет ограничения для желающих поехать кататься на лыжах за границу во время новогодних праздников.

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Как сообщает Le Figaro, во вторник, 1 декабря, президент Франции заявил, что, хотя во Франции лыжные курорты закрыты, правительство введет «меры по ограничению и распределению» для тех, кто поедет заниматься зимними видами спорта в другие европейские страны, чтобы избежать распространения вируса SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря государственный секретарь транспорта при министре комплексных экологических преобразований Франции Жан-Батист Джеббари заявил, что с 15 декабря жители страны смогут снова пользоваться всеми поездами и самолетами после продолжительного карантина, связанного с пандемией SARS-CoV-2.

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