Москва, , 19:44 — REGNUM Российская эскадра в Средиземном море состоит из более чем десяти кораблей, в том числе носителей крылатых ракет «Калибр», сообщает 1 декабря пресс-служба Черноморского флота России.

«Калибрами» вооружены фрегат «Адмирал Эссен» и малый ракетный корабль «Вышний Волочек», уточняет пресс-служба.

«В настоящее время в Средиземном море находится более десяти кораблей и судов обеспечения Черноморского флота, в том числе фрегат «Адмирал Эссен» и малый ракетный корабль «Вышний Волочёк», — указано в сообщении.

При этом 30 ноября российскую Средиземноморскую эскадру покинул малый ракетный корабль «Ингушетия».

Кроме того, 1 декабря пресс-служба Балтийского флота сообщила, что в Средиземное море отправилась плавмастерская ПМ-82, в чью задачу входит обеспечение технической готовности кораблей и подлодок Средиземноморского соединения ВМФ России.

Как сообщало ИА REGNUM, российская эскадра находится в Средиземном море на постоянной основе. ВМФ России в Средиземном море располагает военно-морской базой в сирийском порту Тартус, оборудованной системами жизнеобеспечения, площадками разгрузки, ремонтным комплексом для обслуживания и малого ремонта кораблей и судов.

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